Studenten vieren vandaag samen Koningsdag in Suriname

PARAMARIBO, 27 apr – Het is vandaag Koningsdag, sinds 2014 een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april. In Suriname wordt het feest met name door Nederlanders gevierd, waaronder de Nederlandse studenten en/of stagiairs. Dit jaar is het de bedoeling dat de Surinaamse student en de buitenlandse student bijeen komen om het feest samen te vieren in het Waag gebouw aan de Waterkant.

In het straatbeeld van Suriname is de buitenlandse stagiair niet meer weg te denken. Op een doorsnee dag zie je veel groepjes Nederlandse, Belgische en andere buitenlandse studenten door de stad slenteren of fietsen om te genieten om te genieten van al het moois dat Suriname te bieden heeft. De Surinaamse student is hard aan het studeren of hangt met veel vermaak aan de Waterkant. Helaas zie je de Surinaamse en buitenlandse student nog maar weinig activiteiten samen ondernemen.

Dat is precies de ideologie achter dit evenement. De organisatie vindt het belangrijk om de contacten tussen de Surinaamse en de buitenlandse student te stimuleren: ‘’Mede door de economische situatie waarin Suriname zich nu verkeerd is het belangrijk dat de Surinaamse en de Nederlandse student elkaar ontmoeten. Vriendschappen sluiten, ideeën opdoen voor kleine bedrijfjes, discussiëren maar wat ook enorm belangrijk is om plezier met elkaar te maken. Vergeet niet, deze generatie is de toekomst Suriname en Nederland. Leer van elkaar’’ aldus Kay van de Klok, organisator van het evenement.

Om deze doelstellingen kracht bij te zetten kan de Surinaamse student voor een gereduceerd tarief naar binnen. Naast Surinaamse snacks zullen er ook Nederlandse snacks zijn. Daarnaast mogen we verkondigen dat het waaggebouw ingepakt zal zijn in een reuzegrote Surinaamse en Nederlandse vlag. ‘’We hopen iedereen te mogen verwelkomen, tot de 27e in de Waag!’’