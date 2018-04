Parlementariër: brug over Surinamerivier beveiligen tegen suïcide

PARAMARIBO, 26 apr – De brug over de Surinamerivier moet beveiligd worden om er suïcidepogingen te voorkomen. Dit zegt parlementariër Ingrid Karta-Bink (PL). Sinds de aanleg van de brug in de jaren negentig zijn tientallen een gewisse dood tegemoet gesprongen. Karta-Bink betreurt het dat de brug een plek is geworden waar “doemdenkers hun zwakte botvieren.” De brugleuning is vrij laag, op ongeveer schouderhoogte. Er tegenaan klimmen en overheen gaan, is een peulenschil. Er zouden maatregelen genomen moeten worden.

Gedacht kan worden aan het plaatsen van beveiligingshekken. “Het is nu een grote noodzaak geworden om de brug van hoge vangrails aan weerszijden te voorzien. Keer op keer worden wij geconfronteerd met ‘springen van de brug’ vanaf het jaar 2000. De brug dient uitsluitend als een verbindingsweg en niet voor andere bedoelingen. Het wordt tijd dat er preventiemaatregelen worden genomen”, zegt Karta-Bink tegenover Dagblad Suriname.

Als voorbeeld kan de brug in San Francisco, in de Verenigde Staten, worden genoemd. Die is compleet beveiligd met vangnetten. Overigens zou meer voorlichting tegen suïcide ook kunnen helpen. “In het leven zijn er altijd ups and downs, maar door uit te praten en naar oplossingen te zoeken, kunnen situaties verbeterd worden. Suïcide is een keuze, maar het probleem blijft voortbestaan”, aldus Karta-Bink.