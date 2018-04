Overheid Suriname sluit verkeerstoren Nickerie airport

PARAMARIBO, 26 apr – Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport & Communicatie in Suriname, heeft de verkeerstoren van het Majoor H. Fernandes vliegveld in Nickerie laten sluiten. De reden tot dit besluit is het feit dat de toren zich momenteel in een zeer deplorabele staat bevindt. Volgens Pengel is het onverantwoord om in deze situatie, personeel in het gebouw onder te brengen voor het uitoefenen van hun taken.

Pengel zegt zeer onder de indruk te zijn geweest van de manier waarop de luchtverkeersleiders ondanks deze omstandigheden, toch hun werk hebben gedaan. Maar het kan zo niet verder gaan. Het Majoor H. Fernandes vliegveld handelt per week maximaal 2 vluchten af. Op dit moment wordt samen met de leiding van de luchtvaartdienst gekeken naar de beste oplossing om toch nog in de behoefte te kunnen voorzien.

De minister gaf aan dat alles wordt gedaan om de economische activiteiten toch verder voortgang te laten vinden. Tegelijk heeft het ministerie de verantwoordelijkheid om voor een goede accommodatie te zorgen voor het personeel. Voor het Majoor H. Fernandes vliegveld is er al een nieuwe toren in aanbouw die grotendeels af is. Met de aannemer zal worden gesproken over de status van het bouwsel.

Diverse particulieren hebben in het verleden laten doorschemeren interesse te hebben om investeringen te doen. Volgens Pengel zal er in deze richting moeten worden gekeken naar een oplossing.