Courtyard by Marriott in Suriname waardeert excellent personeel

PARAMARIBO, 26 apr – Courtyard by Marriott in Suriname reikt dit jaar de ‘Service Excellence Awards’ voor de tweede keer uit. De award-uitreiking staat in het teken van International Hospitality Day, maar ook omdat de organisatie volgend jaar 10 jaar opereert in Suriname.

Het gaat om medewerkers binnen de organisatie van diverse afdelingen die vanaf het begin op de voet zijn gevolgd door het managementteam en zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet. Op de foto enkele van de genomineerde medewerkers van Coutyard by Marriott.

Tijdens een speciaal diner vandaag zal Courtyard Marriott de Service Excellence Award uitreiken aan zeven medewerkers.