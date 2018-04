Afstand te groot tussen kiezer en gekozene in Surinaams kiessysteem

PARAMARIBO, 26 apr – De afstand tussen kiezer en gekozene is veel te ruim. Dit stelt de presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel onder leiding van voormalig staatshoofd Jules Wijdenbosch. Ten grondslag liggen meerdere situaties waar aan gesleuteld zou moeten worden. Ondere andere is het voor kiezer vrijwel onmogelijk invloed uit te oefenen op de keuze van kandidaten. Het zijn de leiders van de politieke partijen die de dienst uitmaken. Dit heeft uiteraard gevolgen.

De kiezer heeft zowat niets in de melk te brokkelen als het gaat om het werk op hoger niveau. Het gaat dan vooral om het functioneren van leden van het parlement. “Een van de gevolgen is dat gekozen volksvertegenwoordigers veelal communiceren met elkaar en nauwelijks met de kiezer”, stelt de commissie. Opmerkelijk genoeg gaat het in de communicatie onderling kuist over vraagstukken die de kiezer aangaan.

De commissie vindt het daarom noodzakelijk dat de kiezer meer invloed verwerft. Het wordt dan ook van belang waar verandering zullen worden aangebracht. De manier waarop gekozen wordt, is doorslaggevend. Onder meer kan worden voorzien in een regeling waarbij voorkeurstemmen de overhand krijgen. Dan zal niet meer de door de partij aangegeven volgorde op de kandidatenlijst domineren.