‘Wie zich in Suriname schuldig maakt aan corruptie moet vervolgd worden’

PARAMARIBO, 24 apr – Wie zich schuldig maakt aan corruptie, moet ook vervolgd worden. Dit zegt parlementslid Asiskoemar Gajadien (VHP). Het moet de norm worden, anders dus dan wat nu gangbaar lijkt te zijn. Onder de regering Bouterse komen nogal wat personen weg met geknoei. Het is ook waarom Gajadien erop aandringt dat de pas ontheven directeur van de Wegenautoriteit Suriname daadwerkelijk vervolgd wordt. Er is alle reden voor alertheid.

Niet uitgesloten mag worden dat het justitieel onderzoek in de doofpot gestopt wordt. Als klokkenluider in het geval van de wegenautoriteit stelt de politicus het des te meer principieel. Met andere parlementariërs heeft hij het onderzoek ook aangevraagd. “Als wij zouden wachten op de president om het onderzoek te laten beginnen, zouden we lang wachten”, zegt Gajadien tegenover de Times of Suriname.

Van een oderzoek zou beslist geen sprake zijn. Dat is precies waar de morele schoen wringt. Geknoei met middelen van de samenleving blijft zonder juridische gevolgen. “Corruptie viert hoogtij en de gemeenschap betaalt het gelag, dat mag niet gebeuren. Als ik de informatie niet had gekregen, zou niemand hier wat van weten. Corruptie en vriendjespolitiek moeten weggewerkt worden”, aldus Gajadien.