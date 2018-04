Vakcentrale tegen drastische loonsverhoging Surinaamse ambtenaren

PARAMARIBO, 24 apr – Ambtenaren hoeven niet te rekenen op een omvangrijke loonsverhoging ineens. Hun vakcentrale, de Centrale van Landsdienaren Organisaties, is geen voorstander van een al te radicale aanpassing van de salarissen. Aan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is voorgesteld een verhoging door te voeren in etappes. Daar is ten minste één bijzondere reden voor.

Voorkomen moet worden dat de de inflatie een al te grote vlucht neemt. Het zou de economische rust van het moment alleen maar verstoren. “De regering zou de geldpers moeten draaien en dat willen we niet. Te veel geld in één keer zal ook maken dat de wisselkoers gaat stijgen en dat willen we ook niet”, zegt CLO-voorziter en parlementariër Ronald Hooghart tegenover de Ware Tijd.

De regering is ook ingegaan op het voorstel voor een gafaseerde loonronde. “De regering weet dat we gelijk hebben”, aldus Hooghart. Voorgesteld is om een eerste etappe van hooguit vijf en twintig procent. De loonsverhoging geldt voor alle ambtenaren behalve leerkrachten. Die zijn eerder al voor een ‘herwaardering’ in aanmerking gekomen. De CLO wil dat nu ook de andere ambtenaren bedacht worden.