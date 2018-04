Bewoner op tijd gevlucht na brand in woning Suriname

PARAMARIBO, 24 apr – Bij een grote woningbrand vanmorgen vroeg in Suriname, is veel materiële schade ontstaan. De brand brak tegen 06.00 uur uit in een woning aan de Josephine Samson Greenstraat te Blauwgrond. Een bewoner vertelde aan de redactie dat hij lag te slapen, toen hij plotseling de hitte voelde en vanuit zijn kamerdeur het vuur zag. Hij kon nog snel uit zijn kamer vluchten, door via een raam naar buiten te gaan.

Buurtbewoners alarmeerden de brandweer meteen, die het vuur snel onder controle had. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Filmpje: