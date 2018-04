Parlementariër over idee districtshospitalen: luchtkastelen bouwen

PARAMARIBO, 23 apr – Het idee van de regering om in enkele districten kleine hospitalen op te zetten, is niet meer dan luchtkastelen bouwen. Dit zegt parlementariër Sheilendra Girjasing. Hij vindt het typisch dat de pas benoemde minister van Volksgezond, Antoine Elias, het idee lanceert. De man zit er net en moet wat hebben voor zijn gehoor. Het zou beter voor de dienstverlening als er hard gewerkt wordt aan verbetering van wat er al is.

En er hapert nogal wat. “Er zijn geen medicijnen. Als er medicijnen zijn, weten mensen niet of ze wel of niet mogen of moeten betalen. Laat de minister dus eerst ervoor zorgen dat bestaande infrastructuur goed komt. Op Ellen (in Commewijne, red.) hebben wij een ziekenhuis. Waarom komt men daar niet renoveren?”, zegt Girjasing tegenover Dagblad Suriname. De vraag is hoe goed gepland wordt.

Makkelijk is het niet. “Is het zo op te zetten? Is een hospitaal bouwen zo makkelijk als een warung opzetten? Is er wel onderzoek gedaan om tot dit besluit te komen?”, aldus Girjasing. “De dienstverlening naar de burgerij toe laat gewoon te wensen over. Er zijn inderdaad een heleboel plannen. Het is echter de policy van de regering om voornemens te blijven accentueren, om de aandacht van de realiteit te verwijderen.”