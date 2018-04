Bezorgdheid om prijsontwikkeling kip in achterland Suriname

PARAMARIBO, 22 apr – De prijs van kippenvlees zal een ware vlucht nemen in het achterland. Dit stelt parlementariër Celsius Waterberg (BEP). Hoewel de rest van de regeringsfractie stemde voor een hoger importtarief, is hij niet mee gegaan. De arts en voormalig minister van Volksgezondheid stemde niet. Hij is bang dat kip, toch al veel duurder in het achterland, onbetaalbaar wordt. Importkip hield de prijs nog enigszins verteerbaar.

De stemonthouding moet vooral bezorgdheid tot uiting brengen. “Niks geeft mij aanleiding om voor zo een wet te stemmen. Ik ben sociaaldemocraat. Ik kijk naar de armen. Ik wil niet dat het leven duurder wordt. Als het iets was om het leven voor hun te veraangenamen, zou ik ‘ja’ zeggen”, zegt Waterberg tegenover de Ware Tijd. Dat de hogere importheffing Surinaamse kippentelers moet ondersteunen, zegt niets.

Voor de meeste Surinamers is kip de keus. Daar zitten niet alleen dieetvoorkeuren achter, maar ook de prijs. De angst is nu groot dat telers gaan manipuleren. De regering heeft weliswaar bescherming beloofd. “Wij zien dat kip juist duurder wordt. Onze producenten zijn geen filantropen. Zij willen grove winst maken. Hoe duurder de buitenlandse kip, hoe duurder Surinaamse kip wordt”, aldus Waterberg.