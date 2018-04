Overweldigende belangstelling voor derde Twinningfaciliteit Suriname – Nederland

PARAMARIBO, 20 apr – De Twinning Faciliteit Suriname – Nederland begint aan zijn derde versie. In het Lalla Rookh-gebouw in Paramaribo hebben honderden vertegenwoordigers van NGO’s en andere maatschappelijke organisaties informatie gekregen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De eerste twee versies hebben tientallen ontwikkelingsprojecten opgeleverd die succesvol zijn uitgevoerd. Nederland geeft deze keer zes en een half miljoen euro. Het is een relatief beperkt budget.

De beheerders, het Surinaamse Nikos en het Nederlandse Berenschot, zijn toch optimistisch gestemd. “We hadden bij de eerste twinning ruim twaalf miljoen euro, waarmee we ongeveer honderd projecten konden uitvoeren. De vorige keer was het ongeveer hetzelfde als dnu en toen hebben we zo’n vijftig projecten kunnen uitvoeren. Dat verwachten we ook deze derde periode”, zegt Richard Born van Berenschot tegenover de Ware Tijd.

De onverwacht grote belangstelling kan worden toegeschreven aan de beperkte beschikbaarheid van ontwikkelingsfondsen. Voor particulieren is er nauwelijks wat te halen als het gaat om het financieren van eigen initiatieven. De Twinningfaciliteit heeft ten doel institutionele capaciteiten in Suriname te vergroten. Dit gebeurt via het stimuleren van contact met Nederlandse expertise.