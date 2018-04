Damaru lanceert album muziekproject ‘The Camp’ in mei

PARAMARIBO, 20 apr – De Surinaamse King of Love Songs Damaru lanceert het album van zijn muziekproject ‘The Camp’ in mei. Het album bevat 14 songs. De eerste single ‘Real Love’, een duet van Damaru en de rapper Enver wordt vandaag, 20 april, met bijbehorende videoclip gelanceerd. In toaal hebben 15 artiesten in Suriname aan het project meegewerkt.

“‘The Camp’ is een schrijversproject dat ik vorig jaar heb georganiseerd, waarbij ik met artiesten en producers drie dagen buiten de stad ben geweest met een portable studio, om muziek te produceren en op te nemen”, vertelt Damaru. “Het doel is om samen te werken aan onze muziek kwaliteiten”. De producers zijn Rosco Macnack(foto), Jason Herkul, Jamal en Gillio.

Het ligt volgens Damaru ook in de bedoeling het project jaarlijks te doen, maar dan elke keer met andere artiesten en producers. “Met ‘The Camp’ willen we ook een markt zoeken in het buitenland”, vult hij aan. De volgende schrijverskamp is gepland voor augustus. De ‘Mi Rowsu’ zanger hoopt dat de overheid van Suriname zijn project adopteert.