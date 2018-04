Chiara Dhonre wint Journey4Life 2018

AMSTERDAM, 20 apr – De 13 jarige Chiara Dhonre is de gelukkige winnares geworden van Journey4Life 2018. Haar prijs is: 1 week taalcursus in Amerika. Uit de grote pot voor de loting van geldinzamelaars vanaf €30 voor het werk van de stichting Journey4Life, kwam zij voor de hoofdprijs in aanmerking. Chiara’s geluk kon niet op. Ook omdat haar broertje Gio in de prijzen viel in een andere categorie.

Ondanks beide uit Surinaamse ouders geboren kids het Nederlands als native taal hebben, spreken ze al vanaf hun prille jeugd het Engels op een foutloze manier. Een taal die ze ook gewoon als heel jonge kinderen bij het spelen veelal reeds spontaan spraken.

Moeder Melita Dhonre-Niamut en vader Jerry Dhonre zijn terecht heel trots op hun kinderen, die ook op cultureel en sportief gebied reeds uitzonderlijke prestaties leveren. We gaan zeker nog meer van hun horen.