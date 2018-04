Surinaamse luchtverkeersleiders beperken dienstverlening tot Zanderij

Luchtverkeersleiders hebben in het hele land het werk neergelegd. Alleen vliegtuigen die van of naar de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven vliegen, zullen nog worden bediend. Deze uitzondering geldt slechts voor enkele dagen. Aan vliegtuigen met een andere bestemming, die over Surinaams grondgebied vliegen, zullen geen diensten worden verleend. Dit meldt de Suriname Air Traffic Controllers Associatiob, Satca.

De luchtverkeersleiders zijn het beu te wachten op betaling van hun toelagen voor middag- en nachtdiensten. De toelagen moeten worden betaald door het ministerie van Financiën dat maar niet over de brug komt. Ook de werkomstandigheden laten te wensen over. Vooral het uitvallen van het systeem voor communicatie met toestellen die het Surinaamse luchtruim binnenkomen.

Volgens de Satca is werken zonder het AMHS niet verantwoordelijk. De Luchtvaartdienst heeft eerder aangegeven dat er een ‘back-up plan’ in werking treedt als het systeem uitvalt. Volgens internationale regels moet het wel. De luchtverkeersleiders vinden dat er al jaren aan de bel wordt getrokken over de barre omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Dit werkt demotiverend.