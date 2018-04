Surinaamse luchtvaartautoriteiten: veilig luchtruim gegarandeerd

PARAMARIBO, 19 apr – Na beerichten over de onveiligheid van het luchtruim, is de Luchtvaartdienst uitgekomen met een tegenbericht. Toegegeven wordt dat het systeem voor communicatie tussen de luchthaven en overvliegende toestellen ‘buiten werking’ is. Luchtverkeersleidersvereniging Satca heeft alarm geslagen. Maar volgens de autoriteiten is er geen vuiltje aan de lucht.

Er is een back-upplan in werking gesteld. Dat is ook al doorgegeven aan de buurlanden en andere gebruikers van het luchtruim. Volgens de luchtverkeersleiders is er wel degelijk wat aan de hand. Het communicatiesysteem valt vaker uit. Het wordt iedere keer weer gemeld, maar een echt oplossing komt er maar niet. Volgens de Luchtvaartdienst is het hebben van back-uplannen een internationale vereiste.

Dat moet om de operatie normaal en zo veilig mogelijk voortgang te laten vinden als systemen uitvallen. “Dit is een normaal feitelijk gegeven binnen de burgerluchtvaart sector”, meldt de Luchtvaartdienst. Volgens de luchtverkeersleiders gaat er zoveel fout dat het haast niet bij te houden is. Apparatuur is verouderd en de verkeerstoren op de luchthaven vertoont mankementen. Ook het loon laat veel te wensen over.