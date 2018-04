Het weer vandaag: in Nederland warmer dan in Suriname

AMSTERDAM, 19 apr – Het is in Nederland officieel de warmste 19 april ooit gemeten. In Amsterdam liep de temperatuur aan het eind van de dag op naar 29 graden en er is zelfs een kleine kans dat het tot de eerste lokale tropische dag komt. In Suriname (Paramaribo) was het rond het middaguur zelfs kouder en natter dan in Nederland!

Morgen blijft het in Nederland nog zeer warm met maxima van 24-28 graden. In de kustprovincies wordt het minder warm. Op de stranden wordt het maximum van 12-17 graden ’s ochtend bereikt en koelt het door een noordwestenwind ’s middags af naar 11-15 graden. Iets verder landinwaarts in de kustprovincies wordt het nog wel 20-22 graden.

De pret duur niet lang in Nederland want volgende week is het alweer 13 graden!