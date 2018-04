Zevenjarig Surinamertje overleeft moordpoging eigen vader

PARAMARIBO, 17 apr – Een zevenjarig jongetje heeft een moordpoging van zijn eigen vader overleefd. Volgens het Korps Politie Suriname is de jongen door zijn vader vanaf de Wijdenboschbrug de Surinamerivier in geduwd. De bemanning van een vissersboot die in de directe omgeving was, heeft het kind kunnen redden. Hij is opgenomen op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de moeder heeft haar partner in beschonken toestand de woning verlaten en heeft hij de jongen van school afgehaald. Toen zij merkte dat haar zoon niet thuis kwam, belde zij op het nummer van de man. Haar zoon beantwoordde op gegeven moment de telefoon van de vader. Op de achtergrond hoorde de vrouw haar partner schreeuwen tegen haar zoon dat zij op de ‘Bosje’ brug zijn waar zij zouden springen.

De vrouw toog naar de politie waar zij te horen kreeg dat er een jongetje van de Wijdenboschbrug is geduwd. De vrouw kon bevestigen dat het om haar zoon ging.

Van de vader ontbreekt nog elk spoor. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.