Surinames hoogste rechtscollege wacht al zeven jaar op president

PARAMARIBO, 17 apr – Het Hof van Justitie wacht al zeven jaar op de benoeming van een permanente president. Iwan Rasoelbaks, die al vier jaar waarneemt als voorzitter van Surinames hoogste rechtsorgaan, blijft positief. Hij moest overnemen van Cynthia Valstein-Montnor, die drie jaar had waargenomen. Kennelijk moe van het lange wachten, bedankte Valstein-Montnor, die voorzitter is van de krijgsraad. Er wordt nog gewacht.

Zeven jaar is weliswaar een lange periode. President Desiré Bouterse is kennelijk nog niet tot een besluit kunnen komen. “Niemand weet het zeker, maar alles heeft zijn tijd onder de zon. In de waarnemening moet je niet al te lang blijven, maar ach, de waarnemer moet ook wel bewilligen. Het Hof moet instemmen, de regering moet ook wel instemmen en dat is een kwestie van tijd”, zegt Rasoelbaks tegenover de Times of Suriname.

Of hij ook de volgende president wordt van het Hof is niet zeker. “Die vraag moeten we op een ander moment zien te bewantwoorden. Nu is er veel werk aan de winkel. In de waarnemerspositie wordt al voldoende aan de weg getimmerd om zaken voor het volk te vesnellen. Maar het komt nog”, aldus Rasoelbaks. Er wordt ook gewacht op de benoeming van enkele nieuwe rechters. Ook dat is in handen van het staatshoofd.