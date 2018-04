‘Kokosolie uit Suriname is de beste in de wereld’

PARAMARIBO, 17 apr – De Coproco virgin coconut oil, kokosolie uit Suriname van de familie Monkou in Coronie, is uitgeroepen tot de beste in de wereld. Deskundigen uit de VS hebben aangewezen dat de kokosolie uit Suriname nu nummer één is in de wereld. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut(NII), het officiële informatie kanaal van de Surinaamse overheid.

De nummer één positie werd behaald na testen in Duitsland, Nederland en door het Caribbean Industrial Research Institute (Cariri) in Trinidad. Volgens het NII heeft de kokosolie geneeskrachtige eigenschappen en wordt door voedingsdeskundigen aanbevolen aan patiënten, die herstellende zijn van onder andere een operatie.

De familie Monkou heeft internationale bekendheid gekregen nadat zij hun olie op de KKF-beurs, aan het groter publiek hebben voorgesteld. Na gestaan te hebben op de beurs in Suriname heeft de familie een contactpersoon bereid gevonden om de olie te promoten in het buitenland aldus het NII.