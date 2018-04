Stadion Clarence Seedorf in Suriname te koop aangeboden

PARAMARIBO, 16 apr – Het Clarence Seedorf Stadion in Suriname is te koop. Sinds gisteren wordt het complex, dat al enige tijd niet of nauwelijks meer gebruikt werd, voor 3,5 miljoen euro aangeboden. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant liet Clarence Seedorf het complex in 2001 voor 4 miljoen gulden bouwen en had hij grootste plannen in Suriname. De ex-Ajacied stelde zijn oom Henry Seedorf aan het hoofd van de stichting ‘Future With Values’.

In 2010 ging het mis. Henry Seedorf trok zich terug.De droom van Clarence Seedorf spatte daarmee uiteen. Het ging financieel al langer niet lekker en sinds zondag staat het complex aan de Martin Luther Kingweg noodgedwongen te koop, aldus de krant.

Het 10-jarig bestaan van het stadion: