Opening International Scholarship Fair 2018 in Suriname

PARAMARIBO, 16 apr – Minister Lillian Ferrier(r) van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname wint informatie in bij een kraam tijdens de International Scholarship Fair 2018 in beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ferrier bracht korte bezoekjes aan de kraampjes nadat ze de beurs vrijdag had geopend.

De beurs is een platform voor studenten die op zoek zijn naar studiemogelijkheden in het buitenland. De minister heeft jongeren aangespoord zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden. De International Scholarship Fair sproeit voort uit een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de ambassade van Braziliƫ en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).