‘Mi boto lai’ bijeenkomst van 50 plus organisatie Fos’ten

PARAMARIBO, 16 apr – “Na 16 april, di mi boto lai” is de titel van een traditioneel Surinaams lied van Max Woiski sr. uit Suriname. Maar het is ook de titel van de jaarlijkse bijeenkomst van Fos’ten een Surinaamse 50 plus vrouwen-organisatie in Nederland.

Met bussen kwamen de bezoekers uit Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en nog veel meer steden en dorpen in Nederland vorige week zaterdag aan. De plaats waar ze naar toe gingen was de zaal van een sportvereniging in Eindhoven.

Verslaggever Sam Jones maakte onderstaande radio- en televisie-special van organisatie Fos’ten. Voor meer informatie surf naar: fosten.eu.