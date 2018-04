Aanval op Syrië leidt tot verlaging brandstofheffing in Suriname

PARAMARIBO, 16 apr – De regering heeft tijdens een spoedvergadering besloten de brandstofheffing of government take te verlagen. Volgens het Nationaal Informatie Instituut, NII, geldt de korting alleen voor unleaded brandstof. De consument mag zeventien Surinaamse dollarcent (ongeveer twee eurocent) minder betalen per liter brandstof. Als aanleiding gelden de luchtaanval op Syrië en de “drastische verhoging geweest van brandstofprijzen op de wereldmarkt.”

De korting op de heffing wordt noodzakelijk geacht. “Met het oog op de fragiele positie van de herstellende economie in ons land is er spoedoverleg geweest over de plotselinge piek in de brandstofprijs. In opdracht van president Desiré Bouterse is het ministerie van Financiën nagegaan hoe de samenleving tegemoet te komen. Bepaald is om een deel van de government take tijdelijk in te leveren”, meldt het NII.

De korting geldt ‘unleaded’ omdat daar de plotselinge verhoging het hoogst blijkt. “Hoewel deze aanpassing buiten de invloedsfeer ligt van de overheid, heeft de regering er alles aan gedaan om het tot een minimum te beperken. De tijdelijke ingreep is bedoeld om de situatie draaglijker te maken voor de burger. De prognose is dat de situatie in het Midden-Oosten nog enige tijd kan voortduren, vandaar dat de overheid gemeend heeft om tijdelijk in te grijpen”, aldus het NII.