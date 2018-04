Rapper Sevn Alias trekt jonge mensen naar museum

AMSTERDAM, 15 apr – De populaire rapper Sevn Alias is dit weekend curator in twee Nederlandse musea en geeft daar ook nog een rap concert. Voorwerpen uit de musea en de kunst van rapmuziek komen samen, om meer jongeren naar het museum te trekken. Dit in het kader van De Nationale Museumweek.

De Nationale Museumweek sluit dit jaar af met twee Golden Hours, speciaal voor millennials. Museum TwensteWelle in Enschede opende daarom de deuren voor dit jonge museumpubliek op zaterdag 14 april. Vandaag staat Sevn in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Sevn Alias werd geboren in Amsterdam als de zoon van een vader uit Suriname en een Surinaams-Antilliaanse moeder en groeide op in Amsterdam-West tussen Marokkaanse jongeren. Hij brak in 2016 door met Gass (40 miljoen YouTube views):