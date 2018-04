Minister neemt wetsontwerp ‘Werktijdenregeling 2018’ in ontvangst

PARAMARIBO, 15 apr – Minister Soewarto Moestadja(l) van Arbeid in Suriname, ontvangt het wetsontwerp ‘Werktijdenregeling 2018’ uit handen van de voorzitter van de commissie Wet Flexibele Werktijden, Glenn Piroe. De commissie kreeg de opdracht in november vorig jaar van de minister om de bestaande werktijdenregeling te evalueren, nadat het Arbeidsadviescollege (AAC) hierom had gevraagd.

De nieuwe wet zal de bestaande regeling van werk- en rusttijden, die dateert van 1963 vervangen. Vernieuwing van deze regeling is aldus Moestadja noodzakelijk, gezien de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeidsverhoudingen in relatie tot het streven naar duurzame economische –en sociale ontwikkeling.