Justitieel onderzoek naar corruptie bij Wegen Autoriteit Suriname

PARAMARIBO, 15 apr – De politie is een onderzoek begonnen bij de Wegen Autoriteit Suriname, WAS. Aanleiding vormen de berichten over het overmaken van geld naar regeringspartij NDP. President en NDP-voorzitter Desi Bouterse had het onderzoek aangekondigd, maar het kwam er maar niet van. De oppositie in het parlement heeft uiteindelijk om een onderzoek gevraagd. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft de fraudepolitie ingeschakeld. Onder meer is contact opgenomen met parlementariërs van de oppositie.

Het betreft Patricia Etnel (NPS) en Dew Sharman en Asiskoemar Gajadien van de VHP. De laatste heeft de onregelmatigheid aangekaart in het parlement. De politie heeft om meer informatie gevraagd. “Wij hebben hier gehoor aan gegeven en hebben individueel meer informatie verschaft, zodat een breedvoerig onderzoek verricht kan worden in deze zaak”, zegt Gajadien tegenover de Times of Suriname.

De parlementariërs willen een onderzoek naar alle recente betalingen van de WAS. Volgens Gajadien is ruim vijftigduizend Surinaamse dollar (ongeveer vijfduizend euro) overgemaakt naar de NDP. Ex-minister Jerry Miranda van Openbare Werken & Transport zei dat het geld door de NDP was voorgeschoten om vlaggen te kopen. “We hebben volop vertrouwen in het rechtssysteem en hopen dat het onderzoek spoedig wordt afgerond”, aldus Gajadien.