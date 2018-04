Suriprofs speelt innovatieve ‘Wedstrijd van de Toekomst’

ROTTERDAM, 13 apr – Vijf nieuwe spelregels staan zaterdag 12 mei centraal bij de ‘Wedstrijd van de Toekomst’ tussen de Suriprofs en de rechtstreekse promovendus van de Jupiler League. Met deze wedstrijd in het stadion van Excelsior wil de Jupiler League de innovatie van het (Nederlandse) voetbal een verdere impuls geven. Ook in beeld en geluid brengt FOX Sports in de live uitzending extra beleving. De wedstrijd wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met hoofdsponsor Jupiler, de KNVB, FOX Sports, Southfields en uiteraard de Suriprofs.

“Dat de wedstrijd wordt gespeeld tegen de Suriprofs is niet geheel toevallig. De Suriprofs en de Jupiler League hebben een gemeenschappelijk verleden. Zes keer speelde de selectie van profvoetballers van Surinaamse afkomst een benefietwedstrijd tegen de kampioen van de Eerste Divisie (NAC Breda 2000, FC Den Bosch 2001 en 2004, FC Zwolle 2002, Heracles Almelo 2005 en FC Volendam 2008). Daarnaast namen de Suriprofs het op tegen een All-Star Team (2003) en een All-Star Talententeam (2006). De Wedstrijd van de Toekomst in Rotterdam betekent de eerste wedstrijd dat de Suriprofs in actie komen sinds Stanley Menzo het voorzitterschap overdroeg aan Jörgen Raymann.”

“De Jupiler League staat voor ontwikkeling. Met de Wedstrijd van de Toekomst laten we zien dat dit verder gaat dan spelers en trainers”, aldus Marc Boele, Algemeen Directeur van de Coöperatie Eerste Divisie. Tijdens deze unieke wedstrijd testen we nieuwe spelregels en experimenteren we met nieuwe audio- en camera-technologieën. Allemaal om het voetbal te innoveren en het spel aantrekkelijker te maken. Dit moeten we doen om in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van het publiek. We willen dit dan ook jaarlijks herhalen.”