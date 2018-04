Minister herinnert Surinaamse politie aan beroepsethiek

PARAMARIBO, 13 apr – De beroepsethiek zal in ere hersteld moeten worden. Dit zei minister Stuart Getrouw tijdens een kennismakingsbezoek aan het Korps Politie Suriname. Politieagenten zullen rekening moeten houden met wat hen is voorgehouden toen zij in dienst traden. Getrouw, zelf oud-politieman, bespeurt kennelijk een gemis. Het is ook wat hij de te kennen gaf tegenover zijn voormalige collega’s.

Er mag niet meer gesold worden met uitgangspunten die het korps moeten maken tot het veiligheidsinstituut voor de burger. “Gehimhoudingsplicht, de juiste attitude, goede communicatieve vaardigheden, creativiteit en respect voor het bevoegde gezag zullen weer hun intrede doen binnen alle afdelingen van het ministerie van Justitie en Politie”, zei Getrouw. Zekere praktijken zullen niet worden geduld.

Zoals de klokkenluider uithangen. Getrouw waarschuwt dat het ‘doorspelen van confidentiële informatie aan derden’ niet geduld zal worden. Ook corruptie en het aannemen van smeergeld gaan in de ban. Over het aannemen van goederen, zoals auto’s, bouwmaterialen en kantoormateriaal, is niets gezegd. De afgelopen jaren zijn dit soort zaken vaker gedoneerd door ondernemers en andere burgers.