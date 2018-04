Abop laakt afwezigheid Marrons en Inheemsen in Surinaamse regering

PARAMARIBO, 14 apr – Marrons zijn nadrukkelijk afwezig in de pas gereviseerde regering Bouterse. De Algemene Bevrijdings- & Ontwikkelingspartij, Abop, vindt het minstens een gemis. De eerste versie van de regering Bouterse van na 2015 had nog Joan Dogojo. Maar die moest plaats maken. Het komt over als een krom getrokken weerspiegeling van de maatschappelijke werkelijkheid.

Suriname kent immers meerdere culturele en sociale groepen. Een politieke partij als die van president Desi Bouterse, de NDP, gaat er prat op alle groepen in zich te bergen en te vertegenwoordigen. In de vorige regering was het nog te zien en dat mist de Abop nu. Vooral de afwezigheid van Marrons steekt. “Terwijl duizenden Marrons in 2015 op de NDP hebben gestemd, maar ze zien zichzelf niet meer weerspiegeld in de regering”, zegt parlementariër Edward Belfort.

Ook het ontbreken van een minister van Inheemse afkomst wordt als euvel aangemerkt. “Terwijl vooral de Inheemsen massaal voor Bouterse hebben gestemd, denkende dat hij ook Inheems is”, aldus Belfort. De voormalige minister van Justitie & Politie vindt het hoog tijd dat bij deze groepen de schellen van de ogen vallen. Partijgenoot Marinus Bee vindt dat Bouterse het parlement moet uitleggen waarom ministers vervangen moesten worden.