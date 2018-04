Rapport VS: meeste wit gewassen geld wordt in Suriname geïnvesteerd

PARAMARIBO, 13 apr – Witwaspraktijken in Suriname zijn nauw verbonden met transnationale criminele activiteiten. Het gaat dan voornamelijk om de verscheping van cocaïne naar Europa en Afrika. Dit stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in haar laatste International Narcotics Control Strategy Report. Betalingen geschieden meestal in dollars. Het geld wordt doorgaans in Suriname zelf geïnvesteerd. Favoriete investeringsobjecten zijn casino’s, onroerend goed, geldwisselkantoren, autohandels en huizenbouw.

Er zijn aanwijzingen dat geld wit gewassen wordt door autohandelaren, goudopkopers en geldwisselkantoren of cambio’s. Niet uitgesloten wordt dat er ook witgewassen wordt in de formele financiële sector, namelijk bankbedrijven and cambio’s. Vorig jaar werden ruim duizend verdachte geldtransacties onderzocht op een totaal van ruim honderdduizend. Het rapport noemt het een verbetering.

Toch wordt het aantal onderzochte gevallen aangemerkt als ‘extreem laag’. Vanuit Guyana en Frans Guyana wordt ook driftig gesmokkeld. Het gaat vooral om landbouwproducten, brandstof, sigaretten, alcohol en medicamenten. Volgens de Amerikanen is niet bewezen dat het hier gaat om activiteiten die gefinancierd worden vanuit de drugshandel. Ook blijkt niet dat de opbrengsten van dit type smokkel witgewassen worden. via het formele systeem.