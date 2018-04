Getuige: ‘Terreurverdachte wilde aanslag plegen op luchthaven Suriname’

PARAMARIBO, 12 apr – Een van de moslim broers, die in juli 2017 als terreurverdachten werden aangehouden in Suriname, zou volgens een anonieme getuige hebben aangekondigd om een aanslag te plegen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname. Ook zouden de broers een aanslag op de Amerikaanse ambassade of ambassadeur voorbereiden. Dat bleek woensdag uit het politiedossier tijdens de rechtszaak in Paramaribo.

De verdachten die in juli 2017 werden aangehouden in Paramaribo, worden er ook van verdacht dat ze ten minste twee Surinamers hebben geholpen om naar Syrië af te reizen en zich daar aan te sluiten bij Islamitische Staat(IS). Een van de broers, die zich zelf Abu Ulah al Surinami noemde, zou in nauw contact staan met contactpersonen van IS.

De broers ontkennen dat zij iets met terreur te maken zouden hebben. De advocaat van de verdachten, Raoul Lobo, zegt dat de genoemde feiten geen rechtvaardiging zijn om zijn cliënten langer dan negen maanden in voorarrest te houden. Hij vindt dat de verdachten in voorlopige vrijheid gesteld moeten worden schrijft de NOS in een uitgebreid artikel.