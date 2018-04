Verdachte in Surinames ‘duikbootzaak’ mag niet naar huis

PARAMARIBO, 11 apr – Verdachte J.P. mag van de rechter niet op vrije voeten worden gesteld. De ondernemer die verdacht wordt van betrokkenheid in de zaak rond het tot duikboot omgebouwde drugsvaartuig, blijft dus in voorarrest. De advocaat van J.P. had een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend. De rechter-commissaris besliste negatief. Ook het hoger beroep bij het Hof van Justitie leverde niet veel op. Volgens het hof is het hoger beroep te laat ingediend. De verdediging weerspreekt dit.

Er is wel degelijk volgens de regels gewerkt. “Ik was op tijd met het indienen van het hoger beroep. Dit is gewoon het resultaat van het gedraal van het Openbaar Ministerie. Mijn cliënt lijdt enorm veel schade doordat de zaak zo behandeld wordt”, zegt advocaat Raoul Lobo tegenover de Ware Tijd. De vervolging lijkt nauwelijks vaart te willen zetten achter de voortzetting van het strafproces. De onderzoeksdossiers worden maar niet afgestaan.

Dit wordt geweigerd ondanks herhaaldelijk aandringen van de verdediging. J.P. is manager bij een bedrijf. Lobo wil binnenkort weer vragen om voorlopige invrijheidstelling. Zijn cliënt zou niets afweten van de zaak en onnodig veel financieel en economisch leed moeten doorstaan. De zogenaamde duikboot is eerder dit jaar in Saramacca aangetroffen. De justitie vermoedt dat het vaartuig voor drugstransport is ingezet.