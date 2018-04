Minister van Justitie wil nauw contact met Surinames vervolgingsapparaat

PARAMARIBO, 11 apr – “Ik kom er niet onderuit. Dit is maar een kennismakingsbezoek, maar we zullen vaker met elkaar in contact treden, zodat we een beter werkverband kunnen creëren.” Dit zei minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie tijdens een kennismakingsbezoek aan het Openbaar Ministerie. Getrouw gaat voor een goede relatie met het vervolgingsapparaat. De erkenning is er dat het Openbaar Ministerie een sleutelrol te vervullen heeft.

De inzet van de officieren is onontbeerlijk bij de nieuwe aanpak. “Een van mijn beleidsprioriteiten is om zoveel mogelijk de veiligheid te brengen naar beheersbare proporties in de samenleving en om daartoe te geraken maakt u van het OM daar sowieso deel van uit”, zei Getrouw. Er wordt gerekend op de ervaring van de officieren. Het contact en de communicatie met elkaar worden dan ook hoog op de agenda geplaatst.

Volgens het Nationaal Informatie Instituut gaf hoofdofficier van justitie Carmen Rasam een korte inleiding over de doelen en plannen van het OM. Digitalisering van de bedrijfsprocessen en procesdossiers behoren tot de uitdagingen. Tot de grootste projecten behoort de opleiding voor vervolgingsambtenaren. De financiering van enkele projecten moet nog worden geregeld. De officieren vroegen ook aandacht voor hun beveiliging.