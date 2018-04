Illegale vrouwen en drugs aangetroffen in Surinaamse goudzoekerskampen

PARAMARIBO/BROKOPONDO, 11 apr – In een goudwinningsgebied in het zuidelijk district Brokopondo zijn er door het Korps Politie Suriname invallen gepleegd. Volgens het korps zijn er bij deze acties twaalf illegale Dominicaanse vrouwen aangehouden. Ook zijn zes Surinamers aangehouden. De heren worden verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel. Er is ook illegale waar in beslag genomen.

Het betreft drugs, vuurwapens, een hoeveelheid munitie en een grote partij smokkelgoederen, goud en geld. De actie is uitgevoerd door een interventie-eenheid van de politie. Ook hebben manschappen meegedaan van de Binnenlandse Nationale Veiligheid Dienst en het Nationaal Leger. De actie valt in het kader van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Enkele goudzoekerskampen zijn bezocht.

De kampen te Tapoeripa, Drey Pada en andere gebieden in Brokopondo zijn aan controles onderworpen. Volgens de politie zijn de zes Surinamers na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De twaalf Dominicaanse vrouwen zijn in vreemdelingenbewaring genomen in afwachting van hun uitzetting. Suriname is vaker genoemd in Amerikaanse rapporten over mensensmokkel.