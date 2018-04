Surinaams parlement kan niet genoeg leden optrommelen voor vergadering

PARAMARIBO, 10 apr – Het parlement heeft onvoldoende leden kunnen motiveren voor een vergadering. Dit is gebleken bij de aanloop naar de openbare vergadering over de Raamovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee. Sommige leden zijn minister geworden.

Of correct, Stephen Tsang (NDP), is nu minister van Handel & Industrie. Hij mag gedurende hooguit een maand zowel lid van het parlement zijn als minister. Kennelijk verkoos de kersverse bewindsman ervoor buiten de vergaderzaal te blijven. Toch zou de regeercoalitie van zes en twintig man en vier van andere politieke partijen, voldoende leden op de been moeten brengen. Het is niet gelukt.

Dus zal de overeenkomst met het bevriende Equatoriaal Guinee nog even moeten wachten. De oppositie die al niet warm loopt voor de ‘raamovereenkomst’, heeft een hard signaal afgegeven. De vergadering had wel door kunnen gaan. Maar de oppositie die genoeg man binnen had om quorum te regelen, weigerde mee te werken. De presentielijst werd disciplinair niet getekend en Suriname ervoer weer zijn zoveelste dagje politieke bedoening.