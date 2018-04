Koningsdag Party met PASSION en Senzy vrijdag 27 april in Musroom

Op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018, presenteert MUSROOM in Moerkapelle je een hele speciale avond in verband met Koningsdag: Musroom invites PASSION & Senzy! En kaarten zijn slechts 10 euro(excl.fee)! Ja, je leest het goed: de UrbanKawina sensatie PASSION komt de boel op stelten zetten in Musroom, met hun aanstekelijke kawina muziek gemixt met merengue, urban, zouk en meer! Suriname style, dus dit mag je niet missen.

Tussendoor zorgt DJ Senzy voor de lekkerste beats, heerlijke hits en de wreedste mixjes! We starten om 21.00u en eindigen om 02.00u, dus kom op tijd! Kaarten zijn de voorverkoop slechts 10 euro! Te koop bij restaurant Warung Mini in Den Haag en in Rotterdam via 010-2151770. Je kunt ze ook online halen via – Op de avond zelf zijn kaarten bij de poort 15 euro.

Over Musroom Moerkappelle

Musroom is de nieuwste evenementenlocatie voor Surinaamse gerelateerde evenementen, maar ook voor privé feesten en partijen. Gelegen aan de Bredeweg 66A in Moerkapelle, Zuid-Holland is het goed bereikbaar vanuit diverse grote steden. Op vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) kun je kennis maken met Musroom op de Koningsdag Party met UrbanKawina van PASSION en DJ Senzy!

Koningsdag: Musroom invites Passion & Senzy

Vrijdag 27 april 2018

Musroom

Bredeweg 66 A

Moerkapelle

VIP arrangementen via 06-26328025