Tuberoos weer grote winnaar Wandelmars in Suriname

PARAMARIBO, 8 apr – De wandelgroep Tuberoos blijft winnen. Zij is voor de derde keer nummer 1 in de culturele klasse van de ‘BVSS Fernandes Mc Donald Surinaamse Avondvierdaagse’ geworden. Ook is de groep alweer publieksfavoriet. Dat bleek gisteravond bij de afsluiting van de Wandelmars.

Tuberoos viert dit jaar haar tienjarig bestaan en daarom is deze winst zo belangrijk. In de algemene klasse van de Avond Vierdaagse met als thema ‘Doe mee aan de AVD, Fit zijn is oké’, ging de eerste prijs naar het Korps Politie Suriname.

Tuberoos: