SuReSur wil verbod op plastic zakken in Suriname

PARAMARIBO, 8 apr – Wereldwijd bannen steeds meer landen plastic zakjes, die voor eenmalig gebruik bestemd zijn, uit. Deze zakjes zorgen voor ontzettend veel vervuiling van het milieu. De Stichting Support Recycling Suriname(Suresur) neemt het voortouw en gaat voor een verbod in 2019.

SuReSur is in 2015 opgericht en in april na de voorbereidingsfase met het project gestart. De stichting wil graag een voortrekkersrol vervullen in het bewustmaken van de Surinaamse bevolking op het gebied van recyclen.

Gratis plastic tassen zijn ook in Nederland niet toegestaan. Het doel is om zwerfvuil op straat en in zee tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. Klanten krijgen in de winkel geen gratis plastic tas, maar moeten daar een vergoeding voor betalen.