PARAMARIBO, 8 apr – Minister Stephen Tsang heeft deze week het roer officieel overgenomen bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in Suriname. Hij werd op traditionele Chinese manier verwelkomd. Tsang zei in zijn eerste rede tot het personeel dat die de mouwen mogen opstropen “ … want er is veel te doen”, aldus de nieuwbakken minister. Hij wil met het ministerie van Justitie & Politie samenwerken tegen de misdaad.