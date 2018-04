Eerste Nederlandse tour ‘Sambel Trasie’ groot succes

PARAMARIBO/MOERKAPELLE, 8 april – Afgelopen week was de Javaanse toneelgroep ‘Sambel Trasie’ uit Suriname te bewonderen in Nederland. Het theatergezelschap , bestaande uit talentvolle Javaanse jongens en meiden, trekt volle zalen in Suriname en dat is ze in Nederland ook gelukt. Ondanks hun kort verblijf hebben zij 2 voorstellingen kunnen weggeven, welke beide uitverkocht waren.

Onder de Javaanse gemeenschap in Suriname is ‘Sambel Trasie’ reeds een begrip. Niet alleen trekken zij volle zalen, ook zijn ze nationaal te zien op diverse televisiestations in het land. Dit was hun eerste optreden buiten Suriname en daardoor niet alleen spannend en uniek, maar ook extra speciaal.

“Deze groep uit de Javaanse gemeenschap schrijft geschiedenis. Wij zijn trots en vereerd dat deze show bij ons uitgevoerd werd” aldus de eigenaar van Musroom Moerkappelle, waar afgelopen vrijdag een uitverkochte show werd neergezet(FOTO).

Over Musroom Moerkappelle

Musroom is de nieuwste evenementenlocatie voor Surinaamse gerelateerde evenementen, maar ook voor privé feesten en partijen. Gelegen aan de Bredeweg 66A in Moerkapelle, Zuid-Holland is het goed bereikbaar vanuit diverse grote steden.