PARAMARIBO, 7 apr – Internationale experts hebben zich eind vorige maand in Suriname georiënteerd als voorbereiding om een actieplan op te stellen, voor de rehabilitatie van uitgemijnde bauxietgebieden in Suriname. Het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten heeft de rehabilitatie van de oude mijnen in bepaalde gebieden bevolen in het Kaliña- en Lokono-vonnis, waarin Inheemse stammen gelijk kregen in een zaak tegen de Staat Suriname.

De delegatie onder leiding van Mark Annandale, milieuwetenschapper en specialist in mijnrehabilitatie en gemeenschapsbosbouw/University of the Sunshine Coast, Australia, heeft op woensdag 28 maart een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).

Annandale voerde de missie samen uit met Cathal Doyle, specialist inheemsen en mensenrechten/Middlesex University London, Engeland.