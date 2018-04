Parlementariër Gajadien: Bouterse had vier VHP’ers in het vizier

PARAMARIBO – Lekhram Soerdjan was niet het enige lid van de VHP, dat Desi Bouterse in het vizier had. Dit zegt parlementslid Asiskumar Gajadien. Soerdjan was eigenlijk de vierde in het rijtje van VHP-kandidaten. Dat hij uiteindelijk toch minister werd van Landbouw Veeteelt & Visserij, heeft een simpele verklaring. De drie anderen hebben feestelijk bedankt voor de eer. Bij zijn installatie viel bij de minister zijn oranje das op. Bij de VHP zijn ze niet bepaald onder de indruk.

Het is een uitgemaakte zaak, over en uit. “Soerdjan heeft kleur bekend door voor de NDP-regering te kiezen. Of hij nu er voor kiest om een oranje of paarse das om te doen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Feit is dat de kleur in zijn hart bekend is”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Soerdjan heeft ergens voor gekozen, waar de anderen geweigerd hebben.

Bouterse heeft dus kennelijk genoegen moeten nemen met wat overbleef. “Soerdjan was dus de zwakste schakel en hapte gelijk naar de functie. De NDP-voorzitter heeft zich ten doel gesteld de oppositiepartijen hiermee te verzwakken. Ik denk dat hij juist moet oppassen, want de systematische ondergang van zijn eigen NDP is niet meer te keren”, aldus Gajadien. Lekhram Soerdjan was van 201 tot en met 2015 parlementslid voor de VHP.