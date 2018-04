‘King of Indian Kaseko & Calypso’ Romeo Dunk overleden

Hij wordt door sommigen aangeduid als ‘The King of Indian Kaseko & Calypso’: Romeo Dunk. Afgelopen donderdag overleed deze entertainer op 71-jarige leeftijd. Dunk was volgens velen een muzikale pioneer, een muzikale inspirator en een muzikale performer in meerdere talen.

Romeo Dunk werd o.a. bekend met Naya Sitara in Suriname en The Indian Funmakers in Nederland. Hij was volgens zijn familie ook de eerste Surinaamse artiest die een gouden plaat wist te behalen in Suriname en Trinidad met het nummer ‘Gerem Massala’.

De crematie vindt op dinsdag plaats in Uitvaartcentrum Westgaarde Amsterdam.