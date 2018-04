Derde twinningfaciliteit Suriname Nederland voor 6,5 mln euro

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na een positieve evaluatie van de tweede twinningfaciliteit Suriname Nederland, besloten tot een derde twinningfaciiliteit voor de periode 2018 – 2021. Hiervoor is wederom een totaalbudget van 6,5 mln euro beschikbaar gesteld.

Na een openbare inschrijving heeft het ministerie opnieuw besloten het beheer van de Twinningfaciliteit III aan Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) te gunnen. UTSN, het samenwerkingsverband tussen Berenschot in Nederland en Nikos in Suriname, beheerde eveneens in de voorgaande periodes 2008-2011 en 2013-2016 de subsidiemiddelen voor de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland.

De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit 2018–2021 is “het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt”.

Ook nu weer zullen zowel in Nederland als in Suriname voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarin informatie wordt gegeven over de 3e twinningfaciliteit en over de procedure voor de indiening van projectvoorstellen. Kijk op www.utsn.nl voor alle informatie.