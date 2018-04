Touwtrekken om door China aan Suriname geschonken sportcentrum

PARAMARIBO – Nieuwbakken minister van Sport & Jeugdzaken, Lalini Gopali, wordt al bij aanvang geconfronteerd met een stevig conflict. Het ministerie van Sport & Jeugdzaken ligt overhoop met de stichting Sophia’s Lust. Aanleiding is het beheer over een door China geschonken sportcentrum in de woonwijk Sophia’s Lust. Het modern aandoende complex moet vooral de plaatselijke jeugd ten goede komen, werd bij de opening gezegd. Dat is weer twee jaar terug.

Maar de uitvoering wordt danig gefrustreerd. De stichting overweegt zelfs juridische stappen tegen het ministerie. Volgens Dagblad Suriname is het ministerie via advocaat Lesley Rogers aangeschreven. De stichting beroept zich op een overeenkomst die voorschrijft dat het sportcentrum Sophia’s Lust ter beschikking moet worden gesteld aan de stichting. De overeenkomst dateert uit de laatste regeerperiode van president Ronald Venetiaan.

Toen werd overeengekomen het complex ter beschikking te stellen aan de stichting. Op grond van de overeenkomst oefent de stichting sinds toen beheersdaden uit. Volgens het stichtingsbestuur ondernam zij ook het initiatief tot de opzet van het centrum. De Chinese overheid financierde en de oplevering geschiedde in 2017. Verwacht werd dat het minsterie zou overdragen. Nu wordt gevreesd dat er meer belangen spelen dan alleen maar de gemeenschappelijke.