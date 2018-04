Studiedag over Marrons op zaterdag 5 mei in Rotterdam

Op zaterdag 5 mei 2018 organiseert Keti-Koti Rotterdam een studiedag over Surinamers die zich van slavernij bevrijdden: W(i)e zijn marrons. Een studiedag over de geschiedenis en cultuur van de Marrons en over de actualiteit in Suriname, Frans Guyana en Nederland.

De opening zal verricht worden door Kabt Hellen Ajentoena en Kabt Mutu Poeketie. Met inleidingen van Hugo Jabini, Susi & Simba Mosis, Alex van Stipriaan en Kensly Vrede. Bijzondere gasten die dag zijn Richard & Sally Price. Uiteraard zijn er ook Marron gerechten Afingi / Apiti Pinda- en Kokosrijst.

De studiedag W(i)e zijn marrons vindt plaats van 11:00u tot 17:00u in het Maastheater, Sint-Jobsweg 3 Rotterdam.