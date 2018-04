Pleegzoon Bouterse weer vervroegd vrijgekomen

PARAMARIBO, 6 apr – Romano Meriba, de criminele pleegzoon van de Surinaamse president Desi Bouterse, is weer vervroegd vrijgekomen. Dit keer na het uitzitten van 2/3e van zijn laatste gevangenisstraf. Meriba moest een celstraf van 3,5 jaar uitzitten voor een roofoverval die hij in november 2015 pleegde. Het OM had 10 jaar geëist in deze zaak.

Meriba is eerder veroordeeld. In 2005 kreeg hij 15 jaar voor roof en doodslag. De Surinaamse president Desi Bouterse verleende hem na 6 jaar gratie. Na zijn vrijlating was Meriba nog betrokken bij de mishandeling van een politieagent. In 2002 gooide Meriba een granaat naar het huis van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Ruud Treffers. Ook daarvoor belandde hij in de cel.

Volgens Starnieuws komt hij vrij omdat er geen zicht zou zijn op de behandeling in hoger beroep. In dat geval kunnen gedetineerden als ze 2/3 van hun straf hebben uitgezeten en er nog geen zicht is op behandeling in hoger beroep, middels artikel 61 opheffing vragen van de voorlopige hechtenis. Het is echter niet duidelijk waarom er geen zicht was op de behandeling in hoger beroep

In 2015 besteedde Quotenet aandacht aan Meriba in het artikel ‘In love with the coco: familie van Desi Bouterse showt rijkdom in video‘.