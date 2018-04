PARAMARIBO, 5 apr – Woensdag is de 54ste editie van de Avond Vierdaagse (AVD) oftewel de ‘Wandelmars’ in Suriname van start gegaan. Ruim 4.500 mensen doen mee aan het grootse wandelevenement van het land. En er is een kleine wijziging. De AVD heeft vanaf dit jaar een nieuwe naam, te weten de ‘BVSS-Fernandes Mc Donald’s Surinaamse Avondvierdaagse‘. Het thema voor dit jaar is ‘Doe mee met de AVD, Fit zijn is oké’.