BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival op zaterdag 14 april in Rotterdam

Op zaterdag 14 april 2018 presenteren BORGOE & PARBO uit Suriname je weer het BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival in de Maassilo Rotterdam. Ook dit keer combineren we het beste van de Borgoe Party & Parbo Night tot 1 supergroot en exclusief 18+ feest! Met toppers als Dyna, Keizer, Latifah, Cachè Royale, Passion, een mystery guest en meer.

Het wordt zeker geen gewone Party maar een heus IndoorFestival, waarbij de Maassilo Rotterdam omgetoverd zal worden tot klein Paramaribo! Het belooft een avond te worden vol met hits, spectaculaire optredens maar ook eten, dans en nog veel meer! Dit mag je daarom niet missen!

De laatste pre-sale kaarten zijn alleen deze week nog online te koop via www.borgoe.party maar ook bij restaurant Warung Mini in Den Haag en in Rotterdam bij Billboard Records(Kruiskade) of op Zuid via 010-2151770. Op de avond zelf vanaf 23.00 bij de kassa (duurder).

Wil je de echte Bakka’Na en Su sfeer herleven en kun je niet zo lang wachten, kom dan het voorjaar inluiden in de Maassilo Rotterdam! Kijk voor de volledige line-up ook op borgoeparty.nl.

BORGOE -meets- PARBO is Powered by:

PARBO NIGHT | BORGOE PARTY | BAKKA’NA | GOODTIMES | I LOVE SU | WATERKANT | SURINAMERS BE LIKE | SRANAN POKU | SURINAME.NL and more!

BORGOE -meets- PARBO!

Datum: Zaterdag 14 april 2018

Locatie: MAASSILO Rotterdam

Adres: Maashaven Zuidzijde 1-2, 3081 AE Rotterdam

Tijden: 23.00 tot 05.00

Entree: vanaf 15 euro (pre-sale) exclusief fee | poort duurder!

Kaarten: online via www.borgoe.party

Leeftijd: 18+ (ID Verplicht)

Info: borgoeparty.nl | 010-2151770