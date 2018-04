Bouterse over kritiek: wij zijn klagers en weten het veel beter

PARAMARIBO, 5 apr – “Wij zijn klagers en weten het veel beter.” Dit zegt president Desiré Bouterse over de kritiek op het herschikken van zijn kabinet. Dat hij ook nog specialisten zoekt bij oppositionele partijen, moet ook kunnen. Het mag zelfs niet vreemd aan doen. “Vanaf de jaren tachtig hebben we een progressieve lijn uitgezet en zijn leden van andere partijen op verschillende momenten ingezet voor het beleid.”

Een kwestie dus van over de schutting heen willen kijken. “We werken onvoldoende mee aan het opbouwen van eenheid en trots. We zijn tot grote prestaties in staat als we samenwerken en dat zou ons moeten stimuleren”, zei Bouterse tijdens een persconferentie na de beëdiging van vijf ministers. Dat beweerd wordt dat de Nationale Democratische Partij geen kader heeft en dat het daarom te doen is, is dus niet waar.

Tijdens de beëdiging zei Bouterse dat de ontslagen ministers goed werk hebben verricht. Toch was het tijd voor vervanging. “Het opvangen van de ernstige financiële crisis die ons land getroffen heeft, heeft erg veel energie gekost. Zaken die van belang waren voor het lenigen van de noden van ons volk, konden niet naar volle tevredenheid worden uitgevoerd, de hoogte van de wisselkoersen, prijzen van goederen, de kosten van de gezondheidszorg.”